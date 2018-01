"Tutta la mia vicinanza a don Ennio Stamile, certi atti non fermeranno il lavoro di chi opera quotidianamente per una Calabria migliore." Lo dichiara lo scrittore calabrese, Antonio Modaffari che esprime così vicinanza al referente regionale di Libera, don Ennio Stamile. "Come ho scritto anche nel mio libro su Papa Francesco-continua Modaffari- la Calabria è stata terra di una delle più importanti azioni del pontificato di Bergoglio: la scomunica ai mafiosi. Proprio per questo abbiamo il dovere di impegnarci maggiormente. Don Ennio, che è stato tra noi in occasione dell'ultima settimana della Santità Calabrese a San Marco Argentano, è uno di quelli che lotta per una regione migliore. Siamo tutti con lui."

