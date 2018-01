I Vigili del Fuoco in visita ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'Ospedale Annunziata di Cosenza

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea del Comando VVF Cosenza, in occasione della festività dell'Epifania, stamattina si sono recati a far visita ai piccoli pazienti dei reparti di Oncologia pediatrica e Pediatria del Presidio Ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza.

Un'occasione ideata appositamente per trascorrere una giornata in compagnia dei piccoli eroi di domani: questo perché il contatto con le persone, e soprattutto con i bambini, è fondamentale per motivare le squadre di vigili del fuoco che ogni giorno, e costantemente, si trovano a dover gestire situazioni d'emergenza e pericolo.

Come ricordo del tempo passato insieme, i vigili del fuoco hanno consegnato delle T-shirt ideate dal personale del distaccamento insieme ad un attestato del Piccolo Grisù, il dinosauro pompiere.