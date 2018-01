Cosenza, “Di Piazza in Piazza”: i divieti di sosta e di transito

In occasione della manifestazione "Di Piazza in Piazza", in programma nel centro storico della città nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 gennaio, a conclusione del programma delle "Buone feste cosentine" organizzate dall'Assessorato alla cultura guidato dal Vicesindaco Jole Santelli, il Comando della Polizia Municipale, tenuto conto delle diverse attività di intrattenimento e culturali previste, con la presenza di artisti di strada, ha emanato un'ordinanza per disciplinare, nell'area interessata, la sosta e la circolazione. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l'allestimento delle strutture in grado di garantire la realizzazione degli eventi in programma.

In particolare, con l'ordinanza della Polizia Municipale viene istituito:

1) IL DIVIETO di SOSTA CON RIMOZIONE, dalle ore 7,30 del 6 GENNAIO alle ore 24,00 del 7 GENNAIO;

2) IL DIVIETO di TRANSITO, nei giorni 6 e 7 GENNAIO, dalle ore 16,00 alle ore 24,00

sulle seguenti strade e piazze:

CORSO TELESIO, per tutta la sua estensione;

PIAZZA DUOMO, eccetto stalli riservati ai veicoli che trasportano persone con disabilità;

LARGO DEI CAVALIERI EQUESTRI;

VIA ISABELLA D'ARAGONA;

PIAZZA TOSCANO, per tutta la sua estensione;

PIAZZA PARRASIO, per tutta la sua estensione;

LARGO F. ANTONIOZZI.

Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio potranno adottare, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.