Centro Commerciale Metropolis inizia il 2018 con il piede giusto dimostrandosi ancora una volta luogo, non soltanto commerciale, ma spazio di crescita e di riflessione: nei giorni di corsa ai SALDI, con inizio fissato il 5 Gennaio, il giorno della "Befana" diventa momento di solidarietà.

Il Centro, infatti, non solo è parte attiva nell'evento solidale voluto dall'amministrazione comunale di Rende - la Befana del Vigile Urbano – ma ha organizzato per l'ottavo anno consecutivo una raccolta di giocattoli nuovi per bambini bisognosi, quei bambini che magari oggi hanno soltanto il necessario, e a volte neanche quello, e che sicuro non scrivono un giocattolo nella loro lista dei desideri nonostante l'infanzia dura non ne cancelli il bisogno.

Metropolis mette a disposizione gli spazi e un primo nucleo di giocattoli; i partner del progetto, la Croce Rossa Italiana, sezione Cosenza, fornisce assistenza e personale per una giornata, quella del 6 Gennaio, davvero unica, che riempie inoltre la struttura di tanta animazione rivolta ai bambini.

Aperto al contributo dei clienti ed avventori che vorranno donare anche loro un gioco, l'evento è particolarmente caro al Direttore di Metropolis, Giuseppe Belmonte: "la consapevolezza di essere punto di rifermento per la cittadinanza e l'intero territorio ci comanda impegno e responsabilità e noi rispondiamo con gioia alla chiamata di chi necessità sostegno, la nostra non è e non sarà mai considerata "solo" una realtà commerciale, siamo felici di esserci guadagnati un posto nei cuori

della gente".

I giocattoli raccolti, come già in passato saranno poi distribuiti fra centri d'assistenza, campi nomadi ed ospedali, con l'augurio di strappare ai destinatari quel sorriso che è stato dall'inizio l'obiettivo di Metropolis!