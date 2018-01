Regione, FdI: "Oliverio penalizza agricoltura Sibaritide"

"Oliverio deve dimostrare con i fatti che ha rispetto della Sibaritide. Delle parole ci siamo stancati. Nell'attesa che il Consiglio regionale approvi la legge di fusione senza cedere ai ricatti, alle pressioni e nei tempi naturali, un (volutamente?) smemorato governatore tiene la Piana fuori da ogni dinamica economica". E' quanto afferma, in una nota, Ernesto Rapani, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. "Nelle scorse settimane - prosegue Rapani - ha elargito fondi per tutti i porti turistici calabresi tranne i Laghi di Sibari. Oggi taglia fuori, di netto, il comparto agricolo di quest'area. Dei suoi buoni propositi non sappiamo cosa farcene, preferiamo per natura i fatti, la concretezza, forse non insiti più in un politico di lungo corso come Oliverio, ormai assuefattosi al modus operandi delle prese in giro e delle promesse. Ma sappia che qui non abbiamo l'anello al naso. Oliverio sta dimenticando e penalizzando il tessuto imprenditoriale dell'area ed a dimostrazione di ciò basta citare quanto sta avvenendo. Nell'ambito dell'avviso pubblico 'Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di micro-filiere produttive locali all'interno dei Progetti di Sviluppo' il Pisl n.7 "C.Ros.Pro. Corigliano Rossano sistemi produttivi' risulta ammesso con ben 11 progetti (di cui 3 in regime 'Gber' e 8 in regime 'de minimis'). Ma nel giro di un anno le risorse assegnate passano da circa 65 milioni a poco più di 13. Un taglio importante che deve, necessariamente, penalizzare qualche area. E dove si decide di 'tagliare'? Su tutte le aree ma principalmente sul Pisl 7 Corigliano Rossano sistemi produttivi che, con cavilli assurdi alla faccia della trasparenza si ritrova esclusi tutti i progetti presentati".

Per Rapani "dopo questa analisi, appare chiaro che Oliverio & Co vogliano tenere alla larga le imprese dell'area economicamente più vitale della regione, impedendone addirittura la partecipazione, a vantaggio di altre aree regionali. Era accaduto con gli oli calabresi che possono essere imbottigliati ovunque, è accaduto con i porti turistici, sta accadendo di nuovo in agricoltura, elemento trainante dell'economia locale. Chiediamo, pertanto - sostiene il coordinatore regionale di FdI - maggiori attenzioni al distratto governatore, che a distanza di tre anni e mezzo non ha ancora nominato un assessore all'Agricoltura, ma nel frattempo vogliamo sensibilizzare tutte le associazioni di categoria a scendere in campo per tutelare questo territorio. E si ricordi che qui non abbiamo l'anello al naso. Tra pochi mesi, a diversi livelli, ci saranno tornate elettorale ed allora inizierà la 'resa dei conti'".