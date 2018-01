La Città di Castrovillari, in merito alla raccolta differenziata, si attesta al terzo posto nella graduatoria regionale provvisoria tra i Comuni con popolazione sopra i 5mila abitanti che hanno candidato i propri progetti di miglioramento del Servizio.

Lo affermano con orgoglio il Sindaco, Domenico Lo Polito, e l'Assessore all'Ambiente, Pasquale Pace, i quali annunciano che per questo " il capoluogo del Pollino avrà un finanziamento di 700mila euro, provenienti dai POR FESR FSE, al fine di migliorare la raccolta che si va affermando sempre più con percentuali interessanti grazie a maggiori coinvolgimenti e sensibilità civiche nonché ad una sinergia pubblico privato e ad una attività portata avanti dal Comune con gli Uffici e dalla Società che si occupa del Servizio, coinvolgendo e sensibilizzando."

"L'erogazione -tengono a precisare gli amministratori- sono a riconoscimento dell'idea posta in essere dall'Ente, che si sta sviluppando a più livelli per un miglioramento , sempre più accentuato, della qualità ambientale e della stessa vita dei residenti che non possono prescindere dai nuovi percorsi virtuosi messi in campo dall'amministrazione per portare a questa fondamentale metodica per differenziare."

"L'azione –aggiungono– non può prescindere da nessuno come da quell'accompagnamento ragionato e in atto per renderla efficace in tutte le sue forme d'intervento."

"Il lavoro , naturalmente, -concludono- non termina qui perché l'obiettivo, sui diversi fronti che si stanno svolgendo, è responsabilizzare al massimo i cittadini per far conferire meno indifferenziato con il conseguente aumento di materiale differenziato. Ecco perché continueremo in maniera costante anche con l'aiuto delle nuove risorse destinateci. Accrescere la partecipazione a questo sistema sarà la svolta che, già dagli ultimi indicatori, ci da favoriti sulla strada di una adeguata raccolta differenziata, fattore determinante per rendere più vivibili e godibili il territorio ed i luoghi che lo contraddistinguono."