Su Tv2000 viaggio nelle scuole dove si insegna l’italiano agli immigrati: tappa a Trebisacce (Cs)

Parte il 14 gennaio su Tv2000 'Italiani anche noi', il programma condotto dallo scrittore e insegnante Eraldo Affinati che racconta l'Italia dell'accoglienza. Un viaggio in dieci tappe alla scoperta delle Penny Wirton, le scuole di italiano per stranieri, gratuite, fondate da Affinati e dalla moglie Luce Lenzi.

Il programma va in onda la domenica sull'emittente della Cei alle 19.30.

L'idea nasce dall'esperienza dello scrittore: si impara a parlare la lingua per integrarsi, per conoscere la realtà e i propri diritti, ma soprattutto per sentirsi italiani. "Come se – è il pensiero di Affinati- parlare, leggere e scrivere fossero acqua, pane e vino".