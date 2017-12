Bevacqua (Pd): "Non si ostacoli fusione Corigliano-Rossano"

"Di fronte all'impegno di tante persone di buona volontà e al risultato inequivocabile del referendum, ho la sensazione che, da più parti, vi siano spinte tese a confondere le acque e a frapporre continui ostacoli a un processo che ha bisogno, invece, della massima partecipazione e condivisione". Lo ha detto il consigliere regionale Domenico Bevacqua incontrando i giornalisti in merito alla prossima nascita del Comune unico Corigliano-Rossano". "È per questo - ha dichiarato Bevacqua - che ritengo sia il momento di essere oltremodo chiari: i membri delle istituzioni hanno il dovere di manifestare senza infingimenti le proprie posizioni in merito. I cittadini si sono espressi e a nessuno è consentito disconoscere la volontà popolare. Stanno per scadere i 60 giorni dalla pubblicazione dell'esito referendario e l'Assemblea legislativa regionale deve deliberare definitivamente sulla Proposta di legge istitutiva del nuovo Comune unico. Ho già manifestato la mia pronta disponibilità ad apporre anche la mia firma agli emendamenti al testo di cui si è fatto carico il collega presidente Sergio, proponendo ad altri colleghi di fare altrettanto. Nello stesso tempo, ho già chiesto al presidente del Consiglio, Nicola Irto, di attivarsi affinché siano predisposti a approntati tutti i necessari strumenti per far sì che la calendarizzazione e approvazione della legge avvenga secondo quanto previsto dalla normativa vigente".

Dettagli Creato Sabato, 30 Dicembre 2017 18:46