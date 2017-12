A Longobucco tutto pronto per il Capodanno in Piazza

Rendere attrattivo il borgo promuovendo iniziative di qualità. Sostenere un turismo enogastronomico, paesaggistico, identitario, culturale ed eco sostenibile capace di far fare all'importante centro dell'entroterra silano una inversione di tendenza. Sono, questi, gli obiettivi della programmazione socio culturale natalizia 2017 che l'Esecutivo Pirillo ha programmato per i cittadini e quanti anche quest'anno sceglieranno Longobucco per festeggiare il vero Capodanno in piazza.

Ad esprimere soddisfazione per la riuscita degli eventi in calendario è l'assessore al turismo Serafino Greco cogliendo l'occasione per ringraziare a nome del Sindaco Giovanni Pirillo e dell'Amministrazione Comunale quanti hanno investito e hanno contribuito alla realizzazione della programmazione socio culturale natalizia 2017: le attività, le associazioni, il CAI, la PRO LOCO e L'INACHIS.

Rimarranno esposti fino ad aprile 2018 nel museo degli antichi mestieri i disegni realizzati da ragazzi di 109 nazioni diverse e raccolti per la MOSTRA DEI COLORI PER LA PACE. L'Italia nel mondo è stata rappresentata dalle opere realizzate dagli alunni dell'Istituto Omnicomprensivo cittadino. Le stesse sono state esposte anche Olimpiadi di Rio De Janeiro, al G7 di Lucca, in Germania e a Bruxelles.

Prodotti enogastronomici tipici longobucchesi potranno essere degustati e comprati ai MERCATINI DI CAPODANNO – TRADIZIONI E SAPORI DI LONGOBUCCO. I commercianti allestiranno degli stand oggi sabato 30, domani domenica 31 e lunedì 1 gennaio 2018. In questa tre giorni sarà possibile anche visitare il borgo o effettuare escursioni con guide esperte, una su tutte Mimmo Flotta. Per l'occasione rimarranno aperti anche aperti il MUSEO DEL PALAZZO CITINO e il MUSEO DEI MESTIERI.

Domenica 31 Dicembre escursione in località PIETRA AGNEZZITA MONTE TAVAZZO. X EDIZIONE del Capodanno in piazza organizzato dal Comitato Capodanno In Piazza e da CALABRIART con il patrocinio del Comune e dell'Ente Parco della Sila. Alle 23.45 partirà il concerto di canti popolari conde DUE LYRE E MEZZO per salutare tutti insieme l'arrivo del nuovo anno. Lunedì 1 Gennaio alle 20 concerto di Eugenio Bennato.

È stata molto partecipata l'accensione e la benedizione della tradizionale Focarine avvenuta il 24 dicembre sia nel centro storico che nelle contrade di Destro, Manco e Ortiano.

Non sono mancati momenti di aggregazione sociale e spiriti di condivisione come la tombolata con i bambini, le recite delle scuole cittadine.

Dalle lavandaie alle donne con l'arcolaio, dagli uomini che intrecciavano paglia per ottenere dei cestini all'anziana che realizzava vestiti con l'uncinetto, le massaie che preparavano dolci tipici della tradizione, taralli e pasta fresca, il mugnaio e le tessitrici al telaio. Alla V edizione del presepe vivente organizzata dai parroci protagonista indiscussa è stata la tradizione e gli antichi mestieri inscenati con maestria dagli attori che hanno reso il centro storico un palcoscenico.

Un successo dopo l'altro che conferma la qualità dell'offerta turistica invernale che segue a quella estiva: R...Estate nel Borgo durante il quale sono state effettuate diverse iniziative dalla proiezione di Corti Sociali, alla presentazione di libri, al Premio Mons. G. De Capua, al Palio dell'Assunta oramai giunto alla sua XIX edizione, alla storica fiera di Puntadura ed alla Prima Edizione di VINEDDE IN MOVIMENTO.