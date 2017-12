Continuano le attività di Radio Scalo San Marco, associazione no profit di San Marco Argentano (Cs), in prima linea per il sociale. E così, dopo essere stati attenzionati dai principali media regionali e nazionali, lo staff di Radio Scs va avanti con nuove iniziative: "Dopo aver iniziato con successo la traduzione dei libri dal nero in codice Braille e in audiolibro-dichiara il Presidente, Salvatore Vainieri, abbiamo iniziato ad aprire i cancelli della nostra radio anche ai ragazzi dell'associazione "Oltre le Barriere". È un vero piacere poter collaborare con questa importante realtà della provincia fornendo ai ragazzi l'opportunità di vivere un'esperienza radiofonica. Protagonisti in tutto e per tutto- continua Vainieri- i ragazzi hanno già registrato uno spot natalizio con tanto entusiamo e, sicuramente, in futuro faranno tante altre cose. Inoltre-conclude Salvatore Vainieri- da qualche giorno è possibile scaricare anche la nostra App sui dispositivi IOS e Android e, ovviamente, potete seguirci sempre su www.radioscalosanmarco.net. Senza dimenticare che siamo a disposizione di chi vuol dare una mano per costruire una società migliore anche perché la nostra finalità non è commerciale, ma è quella di dar voce a chi, purtroppo, spesso viene rifiutato da altre realtà sensibilizzando chi ci ascolta."

