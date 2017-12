Cetraro (Cs), salvata una tartaruga caretta caretta

Nel primo pomeriggio di giovedì 28 dicembre alcune persone intente a passeggiare sulla spiaggia di Lampetia, a Cetraro, hanno notato una tartaruga capovolta sulla riva, spiaggiata a causa dell'intensa mareggiata che sta colpendo la costa tirrenica in questi giorni.

Il Sig. Antonio Orlando di Cetraro in un primo momento era infatti convinto di aver trovato una tartaruga deceduta, tuttavia con grande sorpresa ha constatato che l'esemplare, una giovane tartaruga marina Carretta Caretta, era viva ed aveva il capo e la pinna anteriore destra completamente avvolte in una lenza.

Il Sig. Orlando ha deciso di prestare soccorso alla tartaruga marina trasportandola presso la Guardia Costiera di Cetraro dove l'animale è stato immediatamente liberato con grande cura e attenzione dalla lenza di nylon che l'aveva intrappolata, impedendone i naturali movimenti, e che, alla lunga, ne avrebbe provocato la morte.

Nel contempo si è allertato il Servizio Veterinario Area C dell'Azienda Sanitaria Provinciale nella persona del Dott. Giorgio Kruklidis che è giunto dopo pochi minuti dal ritrovamento constatando tra l'altro che l'esemplare, seppur non appariva in pericolo di vita, aveva necessità di cure e medicazioni prima di essere rilasciato nuovamente in mare.

E' stata pertanto interessata la Dott.ssa Stefania Giglio, del Centro Studi Cetacei Onlus, alla quale è stato affidato l'esemplare per le cure e la riabilitazione necessaria.

Grazie al tempestivo intervento dei cittadini, alla straordinaria cooperazione esistente sul territorio tra la Guardia Costiera di Cetraro ed il Servizio Veterinario della A.S.L. di Cosenza, al notevole impegno e sforzo dei Biologi volontari del Centro Studi Cetacei, è stato possibile, in questo caso, salvare uno splendido e giovane esemplare di Tartaruga Marina da morte certa.