"Abbiamo sempre sostenuto con forza, sin dal nostro insediamento, il fatto che solo attraverso una forte sinergia tra politica e personale, potesse ripartire la macchina burocratica della Provincia .

Oggi, quelle dichiarazioni trovano pieno riscontro nell'accordo sindacale del "Contratto Decentrato Aziendale" firmato da tutte le sigle sindacali che pone la Provincia di Cosenza al vertice di tutte le Province per ciò che concerne l'anno 2018.

Non può non essere tutto ciò motivo d'orgoglio per noi, ragion per cui a nome del gruppo Pd esprimo grande soddisfazione considerando ciò un punto di partenza e non certamente di arrivo per una amministrazione che vuole puntare fortemente sulla valorizzazione del personale.

Infatti nell'accordo figurano novità aziendali anche per il prossimo anno che miglioreranno sicuramente la stabilità dell'ente.

Dunque meritocrazia e produttività caratterizzeranno la Provincia del futuro che, puntando al futuro ha voluto porre rimedio al pagamento di ogni spettanza pregressa.

Come amministrazione ci siamo posti diversi obiettivi da raggiungere già nel breve periodo e siamo convinti di poterlo fare solo grazie al ritrovato rapporto con il personale che negli ultimi anni era sfiduciato in seguito al declassamento subito d'ufficio di tutte le Province.

Oggi anche la legge di bilancio lascia intendere che la tendenza è in forte cambiamento lasciando presagire che le Province ritorneranno agli antichi albori.

Noi abbiamo anticipato i tempi". Lo afferma Marco Ambrogio, capogruppo Pd alla Provincia di Cosenza.