Mezzo per raccolta rifiuti solidi urbani in fiamme a Paola

Un piccolo autocarro utilizzato per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ha preso fuoco improvvisamente mentre transitava sulla strada statale 107 nel territorio del comune di Paola. Nessuna conseguenza per gli operatori a bordo. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza con due automezzi e sette uomini. Il rogo, sulla cui natura sono in corso accertamenti anche se dovrebbe trattarsi di un fatto accidentale, ha completamente distrutto l'abitacolo del mezzo. L'intervento dei vigili ha limitato i danni evitando il coinvolgimento di altri veicoli in transito sulla strada statale.

Dettagli Creato Martedì, 26 Dicembre 2017 18:34