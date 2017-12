Le Clementine di Corigliano Calabro per i terremotati di Amatrice

Una bella iniziativa di solidarietà che prende ufficialmente il via nel giorno del Santo Natale. Ad idearla è "Adottaunclementino", l'ormai noto brand dell'imprenditore agrumicolo Aldo Salatino, che permette di far conoscere il prelibato frutto di Corigliano e della Sibaritide in tutto il mondo.

Oggi, in collaborazione con la Coldiretti, viene infatti lanciata la campagna "Adotta per Amatrice", a favore delle popolazioni terremotate. Con solo 50,00 euro saranno infatti inviati 40 kg di clementine a 2 famiglie terremotate, l'idea e le prime 20 adozioni per un contributo già versato di 500,00 euro è della sig.ra Valeria Genesini di Ferrara.

"Si tratta di una forma di beneficenza diretta e trasparente – dichiara Salatino – grazie alla quale saranno comunicate sia le persone che effettueranno le donazioni e sia le famiglie che le riceveranno. La consegna sarà curata dal dott. Adriano Cavallaro, responsabile Coldiretti di Amatrice, mentre le donazioni e gli invii saranno supervisionati dal dott. Alessandro Piluso, responsabile Coldiretti di Corigliano. Tutte le donazioni che perverranno entro e non oltre il 13 gennaio 2018 saranno rese pubbliche e anche le consegne saranno altrettanto pubbliche, ogni adozione diventerà doppia grazie al contributo di "Adottaunclementino" che invierà ben 2 certificati di adozione e 2 scatoli di oltre 20 kg netti destinati a 2 famiglie diverse. Gli invii saranno effettuati lunedì 15 gennaio con corriere espresso nazionale SDA".

Non resta quindi che sperare in un'ampia adesione e partecipazione da parte di quanti vorranno sostenere simile encomiabile e generosa iniziativa in modo fattivo e concreto, facendo così un gradito e utile regalo di Natale a chi, in questo momento, soffre e ha bisogno di gesti tangibili di vicinanza e affetto.