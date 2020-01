Il film “Terra mia” sarà proiettato e discusso all’Istituto Italiano di Criminologia di Vibo Valentia

"L'Istituto Italiano di Criminologia degli studi di Vibo Valentia esprime solidarietà per il vile gesto di carattere 'mafioso' nei confronti del parroco anticamorra don Luigi Merola, noto per il suo impegno civico, per la sua opposizione alla Camorra. Don Luigi Merola è un simbolo, come lo è il testimone di giustizia, Benedetto Roccola, entrambi minacciati ed entrambi protagonisti del film 'Terra mia' del regista Ambrogio Crespi. Ognuno di noi deve dare segnali ed è per questo che ho chiesto ad 'Index Production- Proger' di proiettare, all'inizio di Febbraio, la pellicola presso il nostro Istituto. Sarà utile per il corso di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica indirizzo Criminologia e Intelligence e per la comunità tutta. Ho registrato l'adesione del regista e conto di avere tutti i protagonisti di un film dall'alto valore sociale, un lavoro di contrasto al malaffare, alla ndrangheta, alla criminalità organizzata". E' quanto si legge in una nota di Saverio Fortunato, Rettore dell'Istituto Italiano di Criminologia degli Studi di Vibo Valentia.

Venerdì, 10 Gennaio 2020