Lunàdigas è ambientato in Italia racconta una realtà articolata e poco conosciuta: le storie di donne, celebri e anonime, che hanno compiuto una scelta comune: quella di non avere figli. Dal questo progetto, che sta facendo letteralmente il giro del mondo, emergono ragioni e sentimenti inaspettati, sempre diversi per ogni singola donna. I visi e le parole delle donne ci conducono attraverso un secolo di vita italiana, fino ai giorni nostri, durante i quali sembra ancora che l'emancipazione non sia riuscita a modificare lo stigma da sempre attribuito alle persone che compiono questa scelta.

Sono tanti i pregiudizi che ancora colpiscono le donne che scelgono di non avere figli, nonostante in Italia siano sempre più numerose. Lunàdigas nasce per dare loro voce.

Per sradicare la violenza di genere è necessario ribaltare anche questi parametri che sembrano inviolabili, per questo motivo L'Associazione Le Foglie di Dafne è sempre pronta a sradicare stereotipi e perseverare nella sua battaglia contro la violenza di genere.