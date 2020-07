Ronn Moss al Magna Graecia Film Festival

Il Magna Graecia Film Festival cala un altro asso. Il 2 agosto terrà in fatti una masterclass dedicata alla serialità televisiva, Ronn Moss, l'indimenticabile Ridge di Beautiful, la soap che ha appena festeggiato 30 anni dalla messa in onda della prima puntata.

L'attore a settembre girerà in Italia il suo prossimo film Viaggio a sorpresa (Surpise Trip), una commedia brillante e romantica ambientata tra New York e la Puglia, che narra la storia di Michael, un broker newyorkese innamorato dell'Italia che compra una masseria in Puglia per dare un cambio alla monotonia della sua vita.

Il film diretto dal giovane Roberto Baeli, è prodotto dalla sua casa di produzione di Los Angeles, la DevRonn Enterprises e dal produttore Tiziano Cavaliere di Bros Group Italia, con il supporto dei co-producer Domenico Barbano, Mirella Rocca, Giovanna Arnoldi e Grace Deagazio. Tra gli attori del cast anche Lino Banfi e Paolo Sassanelli, che presenterà al Magna Graecia Film Festival, "Tuttapposto" di Gianni Costantino.

Già annunciate le presenze dell'attrice Barbara Chichiarelli, fresca vincitrice del Nastro d'Argento - Premio Graziella Bonacchi e Madrina del festival e di parte della Giuria, presieduta da Michele Placido e che vede, tra i suoi componenti, il regista inglese Peter Webber (La ragazza con l'orecchino di perla). Tra gli ospiti anche il regista americano Abel Ferrara (Il cattivo tenente, Viaggio in solitaria in uscita il 20 agosto), che terrà a Catanzaro una masterclass aperta al pubblico e riceverà la Colonna d'Oro alla Carriera, l'attrice Laëtitia Eïdo (Fauda), che riceverà la Colonna d'Oro per le Serie Tv e in concorso gli attori Marco Bocci con 'A Tor Bella Monaca non piove mai', Marco D'Amore con "L'immortale" e Giorgio Pasotti con "Abbi fede".