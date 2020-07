Al via il casting per il film "L'afide e la formica" di Mario Vitale

È ufficialmente iniziata la ricerca di comparse per il film "L'afide e la formica" con la regia di Mario Vitale. Sono ammessi al casting partecipanti dai 18 agli 80 anni. Si ricercano, inoltre, ragazze dai 18 ai 30 anni che praticano correntemente attività sportiva.

I casting si terranno il giorno giovedì 23 e venerdì 24 luglio presso il Teatro Comunale Grandinetti, Via Colonnello Cassoli, di Lamezia Terme (CZ), dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Per partecipare sarà necessario portare un documento di riconoscimento personale e naturalmente, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, munirsi di mascherina e guanti, con il divieto di assembramenti. L'Amministrazione comunale di Lamezia Terme esprime il suo plauso per la nuova sfida del suo concittadino, Mario Vitale, giovane ma già apprezzato regista, e la piena volontà a collaborare nell'organizzazione, cercando di ospitare magistralmente una iniziativa vanto per l'intera comunità lametina.

L'intera città subirà per circa un mese - dichiarano dall'amministrazione - un energizzante stravolgimento ed in tal senso, l'invito è alla fattiva collaborazione cittadina. Il successo di ogni lametino è motivo di vanto per l'intera città, e certezza della vicinanza delle istituzioni per ogni iniziativa culturale che possa portare alla valorizzazione del patrimonio umano e territoriale.