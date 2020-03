Catanzaro, Cardamone: "Sinergia con la Casa del Cinema allarga offerta culturale della città"

"L'Assessorato alla Cultura attraverso la Casa del Cinema continua la sua stagione d'essai all'interno del nuovo Supercinema di Catanzaro. Un notevole successo in termini di presenze e di gradimento, per un programma ricco e variegato promosso in sinergia dall'ente con CinemaZaro e Cineteca della Calabria, che vede la collaborazione anche delle associazioni "Catanzaro dentro le mura" e "Terzo Tempo". Lo afferma l'assessore alla cultura Ivan Cardamone, del gruppo Forza Italia.

"Abbiamo voluto garantire al pubblico catanzarese un cinema di qualità – prosegue – che rappresenta un ampliamento dell'importante offerta dei cinema commerciali, attraverso un percorso vincente che mette insieme istituzioni e privati. La possibilità per molti catanzaresi di vedere film d'autore e festivalieri, che spesso non passano dai circuiti principali. Con la Casa del Cinema portiamo avanti da anni iniziative di valore grazie ad una significativa attività di programmazione e produzione. Basti citare in tal senso i video istituzionali dedicati alle bellezze del territorio, delle aree museali, delle realtà culturali che hanno fatto registrare migliaia di visualizzazioni sui social e sui portali istituzionali, e ad una serie di importanti attività didattiche, eventi, rassegne, laboratori, promosse, tra gli altri, con le scuole del territorio, l'Arcidiocesi Metropolitana Catanzaro-Squillace, l'Accademia di Belle Arti, e per le quali intendo ringraziare per il lavoro svolto il dirigente di settore Antonino Ferraiolo, con il coordinamento della Casa del Cinema. Il tutto, lo ricordo, senza alcun onere per l'ente. Siamo sicuri – conclude Ivan Cardamone – che le sinergie tra operatori culturali e forze dell'associazionismo e del privato possano insieme costruire realtà a beneficio della cittadinanza. Stiamo programmando già una serie di altre iniziative che interesseranno anche personaggi illustri della nostra storia artistica e una mostra che richiama al cinema d'autore, nella certezza di allargare l'offerta culturale per una fruizione ampia e di qualità".