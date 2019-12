Lamezia Terme torna al cinema con la rassegna di UNA dal 26 dicembre

Il cinema dell'associazione UNA è pronto a tornare, questa volta con una programmazione annuale che si prolungherà fino al prossimo mese di luglio. Si parte giovedì 26 dicembre alle 20:30 nell'auditorium della scuola media Pitagora con "Cyrano mon amour" di Alexis Michalik. Una commedia francese che con divertimento e leggerezza – ovvero alla maniera di Shakespeare in love - tratta la storia di Cyrano de Bergerac, icona mondiale del teatro.

Durante le festività natalizie sono previsti altri due appuntamenti: il 30 dicembre con "Blackkklansman" di Spike Lee, film ispirato a una storia vera, premiato sia agli Oscar che al Festival di Cannes, e il 3 gennaio con "Bohemian Rhapsody" di Bryan Singer, uno dei film più apprezzati del 2018, vincitore di diversi Premi Oscar. L'ultimo appuntamento della kermesse invernale sarà il 29 marzo 2020, con la proiezione del film "In guerra" di Stéphane Brizé.

La rassegna estiva, invece, partirà il 2 luglio con "Cold War" di Pawel Pawlikowsk, nella usuale location: il Lissania Garden con il suo accogliente anfiteatro, in via Vignola Stella a Lamezia Terme.

Per partecipare alla rassegna cinematografica di film targati UNA, in lingua originale e sottotitolati in italiano, basta diventare soci dell'associazione con una semplice tessera. Sarà possibile tesserarsi in ogni momento tramite i canali social dell'associazione, oppure poco prima di ogni singola proiezione. Il tesseramento dà diritto alla visione di tutti i film in programmazione

L'associazione UNA dà appuntamento al 26 dicembre alle 20:30 nell'auditorium della scuola media Pitagora, in via Tommaso Fusco a Lamezia Terme.

"Non c'è nessuna forma d'arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell'anima". Ingmar Berman