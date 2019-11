Lamezia Terme (Cz), al via la rassegna cinematografica dal titolo "Cinepanettoni Story"

Il Chiostro Caffè Letterario e il Sistema Bibliotecario Lametino organizzano la rassegna cinematografica dal titolo "Cinepanettoni Story".

A partire da mercoledì 27 novembre e per tutto il periodo natalizio, all'interno delle sale multimediali del Chiostro verranno proiettati gratuitamente i cosiddetti "Cinepanettoni" che hanno fatto la storia della commedia italiana: da Vacanze di Natale 1983 a Merry Christmas, da Vacanze di Natale 1991 a Natale sul Nilo, passando anche per le commedie storiche della coppia Boldi/De Sica come S.P.Q.R., Paparazzi e Body Guards.

Si inizierà appunto mercoledì, alle ore 18.00, con la proiezione di Vacanze di Natale 1983, il film da molti considerato il primo vero Cinepanettone italiano, e si proseguirà domenica 1 dicembre, sempre alle ore 18.00, con la proiezione di Vacanze in America 1984.

Per essere aggiornati sulla programmazione settimanale completa dei film si potrà seguire la pagina Facebook o la pagina Instagram "Chiostro".

Dettagli Creato Lunedì, 25 Novembre 2019 19:17