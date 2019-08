Lamezia Summertime: continua la XVIII edizione di Cinema e Cinema

Continua la XVIII edizione di CINEMA E CINEMA, rassegna di film d'autore, organizzata da Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia con la direzione artistica di Ivan Falvo D'Urso, inserita nell'ambito del progetto Lamezia Summertime con validità triennale e finanziato dalla Regione Calabria con fondi PAC 2014-2020.

La seconda settimana di proiezioni si apre lunedì 12 agosto con il docu-film Arrivederci Saigon di Wilma Labate (ITA 2018, 1h 20'). Un giorno del 1968 cinque ragazze salgono su un aereo convinte di imbarcarsi nella tournée del secolo fra Hong Kong, le Filippine e il Giappone. Sono Le Stars, uno dei rari gruppi femminili italiani dell'epoca. Le ragazze si ritrovano catapultate nel Vietnam del Sud, "arruolate" per esibirsi di fronte alle truppe americane. Tante bare e tantissimi giovani dei quali le cinque ragazze non avrebbero mai dimenticato lo sguardo spaventato. Nel documentario Wilma Labate racconta questa storia sottaciuta per 50 anni attraverso le testimonianze dirette di quattro delle protagoniste. La pellicola ha ottenuto 1 candidatura ai David di Donatello.

Mercoledì 14 agosto sarà la volta del film La ruota delle meraviglie di Woody Allen (USA 2017, 1 h 41'). Il film, ambientato negli Anni '50 a Coney Island con il suo grande parco di divertimenti, racconta con profondità psicologica e ironia, le piccole vite di uomini e donne che cercano di sfuggire dal grigiore della quotidianità. La fotografia di Vittorio Storaro contribuisce in modo determinate alla narrazione.

Venerdì 16 agosto in cartellone Il colpevole – the Guilty di Gustav Möller (DAN 2018, 1h 25').

Asger Holm è un agente di polizia che si è messo nei guai e per questo è stato confinato a rispondere al numero d'emergenza. Vive questo lavoro con insofferenza e agitazione ma un giorno riceve la telefonata disperata di una donna che dice di essere stata rapita. Asger decide di mettersi in gioco e fare il possibile per risolvere il caso. Il film ha ottenuto 3 candidature agli European Film Awards eh ha vinto il premio del pubblico al Sundance Film Festival e al Rotterdam Film Festival.

Le proiezioni, con inizio alle ore 21, avranno luogo nello storico Cortile "F. Bevilacqua" dell'Edificio Maggiore Perri nel centro della città, allestito con un maxi schermo di 12 metri e con circa 200 posti a sedere.

La visione dei film in programma sarà preceduta dalla proiezione dei cortometraggi della FICE (Federazione Italiana Cinema d'Essai) a cura di UCCA (Unione Circoli Cinematografici Arci):

Bishmilla di Alessandro Grande - Frontiera di Alessandro di Gregorio - Im Bären di Lilian Sassanelli - Mercurio di Michele Bernardi - My Tyson di Claudio Casale - Per sempre di Alessio Di Cosimo – Prenditi cura di me di Mario Vitale - Si sospetta il movente passionale con l'aggravante dei futili motivi di Cosimo Alemà.

Il costo del biglietto è € 4,00 (intero) / € 3,00 ridotto (under 15)