Lamezia Summertime: ultima settimana di proiezioni

Ultima settimana di proiezioni per la XVII edizione di CINEMA E CINEMA, rassegna di film d'autore, organizzata da Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia con la direzione artistica di Ivan Falvo D'Urso, inserita nell'ambito del progetto Lamezia Summertime con validità triennale e finanziato dalla Regione Calabria con fondi PAC 2017-2020.

Domenica 24 marzo il film d'animazione La Gatta Cenerentola diAlessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone. Ispirato all'omonima fiaba di Giambattista Basile e all'opera teatrale di Roberto De Simone, il film è una favola nera ambientata nel futuro. Preceduto dal cortometraggio Simposio suino in re minore, scritto e diretto da Francesco Filippini, è stato proiettato alla 74a Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti e nel 2018 ha ottenuto 7 nomination ai David di Donatello aggiudicandosi due premi: Miglior Produttore (Luciano Stella e Maria Carolina Terzi) e Migliori Effetti Speciali Visivi (M.A.D. Entertainment).

Lunedì 25 marzo, per la sezione dedicata alle Grandi dive della storia del cinema, L'intraprendente signor Dick di Irving Reis con Mirna Loy e Cary Grant. Una divertente commedia premiata con l'Oscar per la sceneggiatura.

Mercoledì 27 marzo il film La Terra dell'abbastanza, opera prima dei fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo premiati con il Nastro d'argento 2018 come migliori registi esordienti. Il film racconta la storia di due ragazzi della periferia romana che guidando a tarda notte investono un uomo e scappano. L'uomo ucciso, però, è il pentito di un clan criminale di zona e facendolo fuori i due ragazzi si sono guadagnati la possibilità di entrare a farne parte...

Venerdì 29 marzo, Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh. Storia di una donna, interpretata da Frances McDormand, che inizia una guerra contro la polizia cittadina dopo che l'omicidio di sua figlia rimane insoluto. Nel 2017 il film è stato premiato a Venezia per la Migliore sceneggiatura e nel 2018 ha vinto due Oscar:Miglior attrice e Miglior attore non protagonista e quattro Golden Globes.

Sabato 30 marzo, La ruota delle meraviglie di Woody Allen. Il film, ambientato negli Anni '50 a Coney Island con il suo grande parco di divertimenti, racconta con profondità piscologica e ironia, le piccole vite di uomini e donne che cercano di sfuggire al grigiore della quotidianità. La fotografia di Vittorio Storaro contribuisce in modo determinate alla narrazione. Le proiezioni avranno luogo nella sala multimediale del Caffè Letterario all'interno del seicentesco Chiostro di S. Domenico a Lamezia Terme. La sala, attrezzata con maxi schermo e proiettore 4k, è insonorizzata e dispone di circa 80 posti a sedere. Inizio proiezioni ore 20.30/Sabato e domenica inizio ore 17.30 Il costo del biglietto è € 4,00 (intero) / € 3,00 ridotto (under 15) / € 2,00 film in bianco e nero.