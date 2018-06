Carolina Di Domenico conduttrice del Magna Graecia Film Festival

Sarà Carolina Di Domenico, presentatrice televisiva, radiofonica e attrice, a condurre la quindicesima edizione del Magna Graecia Film Festival, kermesse cinematografica ideata e diretta da Gianvito Casadonte, con Silvia Bizio presidente del Comitato artistico e dedicata alle opere prime e seconde, che si tiene a Catanzaro, presso il Porto, dal 28 luglio al 5 agosto 2018. La Di Domenico, che ha co-condotto l'ultima edizione del DopoFestival di Sanremo su Rai1, ha vinto due volte il Telegatto, con la trasmissione Disney Club, condotta dal 1999 al 2003.

In occasione dell'MTV Day 2003 diventa VJ di MTV Italia e dal 2004 è entrata a far parte dei conduttori di TRL, trasmissione di punta dell'emittente musicale. A partire dal 2005 conduce A night with, programma di monografie e approfondimento musicale. Dal 2013 è il volto ufficiale della piattaforma musicale di Telecom Tim Music.

Tra gli altri programmi, su MTV ha condotto "EMA", concerti live da Atene e Barcellona, "Operazione Soundwave", "MTV Switch Trip" e vari "MTVDAY". Quindi, Hitlist Italia e, su La7, Dottori in prima linea. Con Alessandro Cattelan conduce Italia Loves Emilia, concerto per raccogliere fondi destinati ai terremotati dell'Emilia-Romagna su SKY e con Fabio Troiano è nel programma The Voice of Italy.

Dal 2015 conduce con Pierluigi Ferrantini per Radio 2 il programma cult "Rock and Roll Circus". Nel 2015 e 2016 affianca Carlo Conti nella commissione artistica per la selezione dei giovani di Sanremo e nel 2016 conduce la prima edizione della fortunata trasmissione 'Ninja Warrior' sul canale 9, Discovery. Nel 2017 conduce per VH1 la puntata di Storyteller con "Niccolo Fabi". Dal 2017 conduce lo spazio TimMusic, partner del Festival di Sanremo 2017-18 The Huawei Co-Creation Show - Punk For Business , Edida Awards 2017 -2018 Elle Decor Italia e il Diversity Media Awards 2017.

Proiezioni, dibattiti, live musicali, presentazioni di libri ed eventi collaterali animeranno il festival, che avrà numerosi ospiti, nel cuore della Magna Graecia, nella suggestiva location del porto marinaro di Catanzaro. Già annunciate le presenze al festival del regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e attore statunitense Oliver Stone, del regista Paolo Genovese, nominato quest'anno Presidente di Giuria e dell'attrice Anna Ferzetti, madrina di questa edizione.

Nel corso degli anni, i più grandi volti del cinema italiano hanno fatto tappa alla manifestazione calabrese, da Mario Monicelli a Ettore Scola (Presidente Onorario dell'evento), da Michele Placido aGiancarlo Giannini, ma anche Matt Dillon, Matthew Modine e Mira Sorvino (Premio Oscar per La dea dell'amore), accompagnata dal padre, Paul, attore e regista. Lo scorso anno, tra le prestigiose presenze al festival, si segnala quella dell'attore inglese Tim Roth.