Lamezia Terme (Cz), l’8 giugno al Lissania Garden la presentazione del cartellone dei film in programma

Si moltiplicano gli appuntamenti con l'associazione UNAche durante i mesi estivi trasformerà l'anfiteatro del Lissania Garden in uncinema all'aperto,proprio come accade nelle più grandi città italiane. Venerdì 8 giugno alle 19:00 nella stessa location della rassegna verrà presentato il cartellone dei film in programma, seguirà poi un momento di convivialità per chiunque voglia fermarsi per fare due chiacchiere e passare un po' di tempo insieme ai soci dell'associazione.

Dopo il successo della rassegna invernale, la compagnia di cinefili di UNA ha pensato, dunque, di proporne una estiva con una maggiore offerta di titoli rispetto al solito. Dal 15 giugno al 2 agosto, infatti, sono previsteotto proiezioni: una programmazione importante che vuole rispondere a quell'esigenza che hanno dimostratoi lametini con la loro assidua presenza agli appuntamenti della scorsa stagione.

Tante presenze si possono tradurre in passione per il cinema,voglia di partecipazione e di conseguenza anche in tante tessere associative:ovvero in risorse e potenzialità da sfruttare. La tessera rappresenta l'unico elementodi sostegno economicoper manifestazioni di questo tipo, indipendenti dalle istituzioni.Ogni socio di UNA, dunque, contribuendo con una cifra pari, o forse inferiore, ad una cena in pizzeria ha reso possibile non solo la realizzazione della rassegna,ma anche l'acquisto di nuova strumentazione fondamentale per il perfezionamentodelle future proiezioni, che, migliorando di qualità,si avvicinerannosempre di più a quelle di un cinema di alto profilo.L'impegno e la volontà di lavorare dell'associazione UNA rimangono costanti e non vanno in vacanza nemmeno d'estate: a Lamezia dove il cinema, in senso fisico, manca, è possibile se non necessario portare sul grande schermo le novità e i titoli che hanno fatto il giro delle sale europee. È molto importante per il nostro territorio tenersi al passo con l'offerta cinematografica attuale e rappresentare uno dei contesti più all'avanguardia in Calabria. Una città che investe nelle proposte culturali e che sostiene l'operato delle associazioni è una città che cresce e che vuole costruire il proprio futuro.