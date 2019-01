Serie B, il Crotone riprende gli allenamenti e va in ritiro

Primo allenamento del 2019 per il Crotone di Stroppa che si e' ritrovato dopo la sosta per la pausa invernale. Seduta pomeridiana iniziata in palestra, poi lavoro sul campo. Benali, Curado, Martella, Marchizza e Sampirisi, reduci dai rispettivi infortuni, hanno lavorato a parte e nei prossimi giorni si uniranno al gruppo. Crociata prosegue con la fase di riabilitazione dopo l'intervento chirurgico subito lo scorso 21 dicembre. Da questa sera la squadra sara' in ritiro, in citta', fino a sabato. Per domani e' in programma una doppia seduta, sempre al centro sportivo "Antico Borgo", a porte chiuse.

Dettagli Creato Lunedì, 07 Gennaio 2019 19:37