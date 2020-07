Lorica (Cs), il 9 luglio il cast di “Weekend” incontra la stampa

Giovedì 9 luglio, alle ore 14, a Lorica (CS) presso Hotel Park 108, il cast, il regista Riccardo Grandi e i produttori Giovanni Amico e Roberto Cipullo del film "Weekend" incontreranno la stampa. Si tratta del primo set aperto in Calabria dopo la lunga pausa a causa del lockdown!

All'incontro parteciperanno: il Presidente della Calabria Film Commission, Giuseppe Citrigno; il regista Riccardo Grandi; gli interpreti Filippo Scicchitano; Jacopo Olmo Antinori; Lorenzo Zurzolo; Eugenio Franceschini; Alessio Lapice e i produttori Roberto Cipullo per Camaleo e Giovanni Amico della Twister.

Dopo aver girato nei boschi della Sila si concluderanno le riprese del nuovo film del regista Riccardo Grandi Weekend.

Il film è prodotto da Camaleo, Twister e Showlab, con il sostegno della Calabria Film Commission.

Weekend "Passato e presente, luci e ombre, estate e inverno, si intersecano – così si legge nelle note di regia di Grandi- in una mescolanza visiva contrastante e vibrante". Quattro amici intrappolati in una casa isolata dalla neve, hanno una sola possibilità per sopravvivere...devono scoprire cosa è successo in un weekend di molti anni prima.