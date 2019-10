Crosia (Cs), serie tv "SPS – Sorelle per Scelta": una scena anche alla "Donizetti"

"Produzioni cinematografiche, il territorio ha tutte le carte in regola per fare da spalla a progetti artistici di caratura nazionale. Sia dal punto di vista delle location e delle atmosfere dove allestire ed ospitare i set, visto il patrimonio paesaggistico e monumentale di cui è dotato, sia da quello strettamente tecnico e professionale".

È quanto dichiara il direttore della GG Produzioni Giuseppe Greco che nei giorni scorsi presso gli studi di registrazione e nelle aule didattiche dell'Istituto Donizetti di Crosia ha ospitato la troupe e parte del cast artistico della serie tv SPS – Sorelle per Scelta che, con la regia di Manuela Metri, si sta girando tra Cariati e Corigliano – Rossano.

Fiordaliso ha girato negli studi dell'Istituto musicale la scena che la vedeva protagonista di un'intervista in radio. I tecnici audio dell'Istituto hanno messo a disposizione della produzione strumenti e competenze per la registrazione delle voci di Marisa Laurito, Fioretta Mari e Franco Neri. Quelle che poi saranno utilizzate fuori campo a corredo delle sequenze della serie.

Greco coglie l'occasione "per ringraziare Filomena Greco, la responsabile marketing dell'azienda iGreco, tra i partner del progetto, per aver sponsorizzato e promosso questo territorio quale set della Fiction. Si tratta di un'autentica opportunità – sottolinea il direttore della GG Produzioni. Una volta completata e messa in onda, la fiction aprirà le sue finestre sulla Sibaritide e sul Basso Jonio cosentino e – ce lo auguriamo – incentiverà visitatori da tutta Italia a venire a scoprire le bellezze del territorio".