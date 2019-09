A Cleto "Cinema per tutti"

Dopo il successo della rassegna cinematografica estiva "Cleto sotto le stelle" riprende l'attività della Pro Loco e la direzione artistica di Riccardo Cristiano Presidente di Liberi.tv patrocinata dal Comune di Cleto. Questa volta sarà "Cinema per tutti" cineforum dedicato a grandi e piccoli a partire dal 4 ottobre 2019 presso i "Laboratori" in contrada Pianta alle ore 18:00 a Cleto (Cs). La prima proiezione, fortemente voluta da Riccardo Cristiano, sarà interamente accessibile alle persone cieche. Per l'occasione i partecipanti saranno bendati e potranno ascoltare, proprio come una persona non vedente, il film con le audio descrizioni, in questo caso "Qualcosa di buono" del regista George C. Wolfe con la bravissima attrice Hilary Swank. Subito dopo, gli astanti, potranno partecipare al dibattito sulla condizione delle persone cieche e sulle sensazioni provate durante la proiezione.

Ospiti della serata Ottavio Zaccaria, Direttore dell'Unione Italina Ciechi della provincia di Cosenza, Giovanni Candido, persona non vedente abitante a Cleto che racconterà la sua personale testimonianza, il Sindaco Giuseppe Longo, il Vice Sindaco Giuseppe Filice, modererà l'incontro Riccardo Cristiano, Presidente di Liberi.tv e Direttore artistico del cineforum invernale cletese, dichiara infatti quest'ultimo: "continua così il filo conduttore iniziato questa estate, all'insegna del superamento dei pregiudizi di qualunque genere e dell'inclusione sociale. Le nostre differenze, che fanno parte della varietà umana, devono sollecitarci a progredire al fine di comprendere che siamo tutti unici e importanti, senza distinzione alcuna come recita la nostra carta costituzionale. Rimanete sintonizzati, o come diceva Corrado, "e non finisce qui!". Quindi appuntamento al 4 ottobre 2019 ore 18:00 presso i "Laboratori" in contrada Pianta a Cleto (Cs). Durante la proiezione saranno offerti dalla Pro Loco pop corn e bevande, l'ingresso è gratuito ma soprattutto accessibile, non mancate.