Cosenza, Laterale Film Festival: conclusa con successo la Terza Edizione

Tra il 7 e il 9 giugno si è svolta la terza edizione del Laterale Film Festival presso il cinema San Nicola di Cosenza. Questa annata ha continuato nel solco già tracciato dalle edizioni precedenti, proponendo un cinema di respiro internazionale, artigianale e autonomo nei mezzi, teso alla sperimentazione di linguaggi inediti. Un cinema che vuole mostrare e non dimostrare e per questo rifiuta ogni logica competitiva.

Film che vivono ai margini del grande schermo sono stati offerti per tre giorni a un pubblico stratificato e sempre curioso; a testimoniare che la domanda di una cinematografia diversa è ancora viva presso gli spettatori, i quali nella condivisione della sala cercano «altro» dalla fruizione domestica.

La Selezione Laterale 2019 ha confermato la ricchezza e la varietà delle scorse edizioni, raccogliendo venti cortometraggi provenienti da Italia, Grecia, Stati Uniti, Regno Unito, Polonia, Francia, Spagna, Germania e Portogallo, frutto di percorsi stilistici differenti. Ciascun film, con la sua cifra particolare, ha dialogato con gli altri inserendosi in una narrazione comune. Le consonanze, le suggestioni e i richiami reciproci emersi hanno infatti motivato la scelta di strutturare la programmazione in tre episodi, e dunque di dedicare ciascuna serata del Festival a un tema: Metà corpo metà ombra; Dall'esilio; Luogo e impulso. Tre serate, tre motivi, tre possibili chiavi di lettura.

Come di consueto, le proiezioni sono state arricchite dalla presenza in sala di alcuni registi dei film selezionati, chiamati a dialogare con i curatori e con il pubblico. La prima serata del festival ha ospitato Adriana Ferrarese, autrice di Level 305; la seconda ha visto gli interventi di Ilaria Pezone, autrice di Luna in capricorno e del saggio Il cinema di prossimità; e di Arianna Lodeserto, autrice di Le case che eravamo; la terza, infine, si è conclusa con Alex Morelli, regista statunitense che ha presentato il suo Viaggio.

Laterale Film Festival tornerà a promuovere l'apertura al nuovo il prossimo anno, e nei mesi a venire proseguirà nella diffusione della sua attività fuori dai confini regionali, seguendo quello che è sempre stato il suo ideale ispiratore. Il suo tour itinerante, che finora ha riguardato il solo territorio nazionale, raggiungerà anche l'estero.

L'Associazione Culturale Laterale è: Mattia Biondi: presidente e curatore; Antonio Capocasale: vicepresidente e curatore; Mattia Leo: curatore; Viviana Raciti: segretaria generale; Giulia Gaudioso: segretaria amministrativa; Giulia Vallone: redattrice; Mattia Fiorino: redattore; Leonardo Calvano: grafico; Melina Craveli: coordinatrice.