A Rende sold out per la prima nazionale di “Arberia”

Prima nazionale con sold out al cinema Garden di Rende per "Arberia", il film della regista calabrese Francesca Olivieri, che racconta il ritorno alla origini di una giovane donna arbereshe, intraprendente e autonoma, che deve fare i conti con la sua identita' sociale. Il film, che dura 80 minuti, in italiano e dialoghi in arbereshe con sottotitoli in italiano, e' stato prodotto dalla Open Fields Productions, in collaborazione con Lucana Film Commission e Calabria Film Commission, con il sostegno di Mibac e Siae. L'opera prima di Francesca Olivieri non ha a che fare solo con la questione delle radici di ogni individuo, ma anche con i legami forti e l'eredita' culturale delle comunita' arbereshe e dell'Arberia, che e' un paesaggio dell'anima. Distribuita da Lago film, la pellicola e' interpretata da Caterina Misasi (Aida, la protagonista), Brixhilda Shqalsi, Carmelo Giordano, Anna Stratigo', Mario Scerbo, Alessandro Castriota Scanderbeg, Fabio Pappacena, Antonio Andrisani e Denise Sapia

Dettagli Creato Giovedì, 28 Marzo 2019 12:52