Oriolo (Cs), il corto "Bingo" ammesso al concorso "Sottodiciotto Film Festival & Campus"

Il cortometraggio intitolato "Bingo", realizzato dagli studenti dell'istituto professionale per i servizi commerciali "Aletti" di Oriolo, e' stato ammesso al concorso "Sottodiciotto Film Festival & Campus" in programma a Torino dal 15 al 22 marzo prossimi.

Il film, per la regia di Vincenzo Greco, con la collaborazione del Comune di Oriolo, e' stato selezionato dalla segreteria del concorso nazionale di prodotti audiovisivi realizzati in ambito scolastico. Girato nel corso di un laboratorio cinematografico a scuola, il corto parla del concetto di liberta' attraverso gli occhi di un ragazzino che ama scorrazzare con la sua bici nelle campagne e quelli di un anziano che sogna di "evadere" dall'ospizio. Il concorso torinese, diretto dal critico cinematografico Steve Della Casa, giunto alla 20/ma edizione, e' organizzato da Aiace Torino e Citta' di Torino. "Sono contento di questo risultato - ha detto Vincenzo Greco - soprattutto per i ragazzi di Oriolo, che si sono impegnati moltissimo"