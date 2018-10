Il 3 novembre ad Acri la proiezione di "Sulla mia pelle"

A ridosso delle nuove udienze per il duro caso giudiziario di Stefano Cucchi, sabato 3 novembre 2018 alle ore 20.00, ad Acri (Cs), presso la Sala Consiliare di Palazzo Sanseverino-Falcone si terrà la proiezione del film "Sulla mia pelle" di Alessio Cremonini, interpretato da Alessandro Borghi accanto a Jasmine Trinca, Max Tortora, Milvia Marigliano e Andrea Lattanzi (Italia, 2018, 100 min.).

A introdurre la proiezione, un collegamento telefonico con Ilaria Cucchi, cui seguirà un confronto tra il noto criminologo Francesco Bruno ed il giudice Salvatore Iulia, originario di Acri.

Il lungometraggio di Cremonini - che racconta l'ultima settimana di vita del trentenne romano Stefano Cucchi, morto all'ospedale "Sandro Pertini" di Roma il 22 ottobre 2009, mentre si trovava in custodia cautelare - ha aperto la sezione "Orizzonti" alla 75. Mostra Internazionale del Cinema di Venezia il 29 agosto, con un grande impatto sull'opinione pubblica, risalto mediatico e proiezioni in tutta Italia, in contemporanea alla distribuzione su piattaforma Netflix.

L'evento di Acri è gratuito e sarà moderato dal giornalista Piero Cirino de Il Quotidiano del Sud.

La serata sarà accompagnata dagli intermezzi musicali della giovane musicista acrese Federica Meda.

Continua così l'impegno di CineIncontriamoci, piccolo prezioso avamposto del cinema nel Sud d'Italia, che dal 2014 coniuga il cinema con i grandi temi sociali e la promozione della settima arte in Calabria, realizzando appuntamenti e proiezioni a ingresso libero.

Le passate edizioni hanno esplorato i temi della solidarietà, della risata come terapia, della difesa dell'ambiente e della disabilità, con grandi ospiti come Carlo Verdone, Neri Parenti, Loredana Cannata e Andrea Roncato.

«CineIncontriamoci ha ritenuto doveroso organizzare questa serata per suscitare emozioni e reazioni con il coraggio e la responsabilità di chi, come Ilaria Cucchi, ha scelto la verità attraverso la difesa di tutte le libertà, dei diritti civili e umani» ha affermato Mattia Scaramuzzo, direttore artistico del Festival.

La serata si svolge in collaborazione con l'Onlus Cucchi, Old Cinema, Rotary Club Acri, Fidapa Acri,con il patrocinio del Comune di Acri.

Una filiera di ben trenta sponsor da sempre sostiene il progetto.

I partner sono RTT, Acrinrete e RadioAkr.