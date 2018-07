Al via concorso per realizzazione corto che racconti Altomonte e i giorni del Festival Euromediterraneo

Un corto che racconti Altomonte e i giorni del Festival Euromediterraneo. È questo il concorso lanciato per l'edizione 2018 (che verrà presentata in conferenza stampa venerdì 27 luglio alle ore 12 nella Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia in piazza XV Marzo a Cosenza), del Festival Euromediterraneo di Altomonte da Officine delle Idee e la redazione del portale dedicato al viaggio e alla scrittura www.leggoscrivo.com, con il patrocinio del Comune di Altomonte. Al video vincitore andrà un premio in denaro di 400 euro. Ma il Festival Euromediterraneo vuole premiare tutti coloro che parteciperanno con un ingresso gratuito a tutti gli eventi che si terranno a partire dal 12 agosto.

"Ciak week end – Paesaggi culturali: docufestival e storytelling – Festival Euromediterraneo di Altomonte 2018" nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale: il paesaggio, luoghi, i personaggi, le storie, gli eventi, le narrazioni potranno partendo dal territorio e dalle peculiarità di Altomonte promuovere il patrimonio culturale materiale e immateriale anche dei territori limitrofi e di tutta la calabria attraverso un racconto filmico, di genere libero (cortometraggio, video art, documentario, breve spot).

I soggetti che intendono partecipare dovranno realizzare il proprio elaborato, della durata massima di 3 minuti, fra giorno 1 agosto e 5 agosto ad Altomonte. Il tema dei lavori dovrà riguardare la narrazione i paesaggi culturali calabresi, del territorio del comune Altomonte, dei territori limitrofi e del festival. È richiesta la compilazione e l'invio della domanda di iscrizione al concorso Paesaggi culturali scaricabile dal sito www.leggoscrivo.com, all'indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . L'oggetto della mail dovrà essere "Iscrizione concorso video Altomonte Divino Jazz estate". La scadenza per l'invio del materiale video è fissata per giorno 9 agosto 2018 entro le ore 23.59. Al primo classificato verrà assegnato un premio in denaro pari a 400 euro e l'accesso libero a tutti gli eventi del Festival Euromediterraneo di Altomonte. A tutti i partecipanti è assegnato un ingresso gratuito a tutti gli eventi del Festival Euromediterraneo di Altomonte a partire dal 12 agosto 2018.