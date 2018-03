Ad Altomonte la proiezione di "Ritorno sui monti naviganti"

Turismi, management dell'identità, valorizzazione dell'entroterra e sviluppo durevole, l'esperienza familiare ed imprenditoriale dell'agrichef Enzo Barbieri ed il terroir di Altomonte sono tra i protagonisti di "Ritorno sui monti naviganti", docufilm che confeziona le storie di viaggio di Paolo Rumiz nell'Appennino italiano, dalla Liguria alla Calabria.

Il film documentario sarà proiettato, alla presenza del Regista, nel corso di un evento di presentazione che si terrà Giovedì 5 aprile alle ORE 17.30 all'Hotel Barbieri, ad Altomonte.

L'evento, promosso da Artemide Film, sarà coordinato da Lenin Montesanto, comunicatore strategico partner dell'iniziativa.

Diretto e montato da Alessandro Scillitani, il film documentario propone una zumata particolare su chi ha scelto di dedicarsi ad un particolare tipo di agricoltura, alla musica popolare o alle tradizioni tramandate di generazione in generazione.

Dieci anni dopo il mitico viaggio compiuto a bordo di una Topolino, Paolo Rumiz torna ad attraversare l'Appennino. Lo fa per realizzare un film, il cui autore è Alessandro Scillitani, regista che da anni racconta per immagini i viaggi compiuti dal noto scrittore e giornalista triestino. Il film, che ha vinto il Premio del Pubblico al Film Festival della Lessinia, non è un semplice revival della celebre traversata appenninica. Il racconto infatti si dipana lungo la penisola, nell'Italia di oggi, in compagnia di quella straordinaria rete di persone che Rumiz ha conosciuto nei suoi viaggi. Un racconto corale di resistenza e di energie positive. Una ricerca delle piccole grandi vite di chi, anche e soprattutto in tempi di terremoti e post-terremoti, crisi economica e disoccupazione diffusa, con la semplicità, il contatto con la natura e con la terra, le idee e la voglia di immaginare e costruire un mondo diverso e migliore, rappresenta il motore sano della nostra penisola. Torniamo a percorrere idealmente i luoghi dell'Italia minore, con passo lento, a velocità sostenibile.