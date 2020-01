Villa San Giovanni (RC), domenica la proiezione del film "Gramsci 44" al centro socio-culturale 'Nuvola Rossa'

Domenica 2 febbraio, alle 18, al Centro Socio-Culturale 'Nuvola Rossa' di Villa San Giovanni avrà luogo la proiezione del film "Gramsci 44", alla presenza del regista, Emiliano Barbucci, e dell'attore Americo Melchionda.

Il film-documentario ripercorre il confino di Antonio Gramsci sull'isola di Ustica, dove il grande intellettuale sardo (impersonato nel film da Peppino Mazzotta) ebbe modo di dare vita a una Scuola dei Confinati Politici, alle cui attività presero parte anche tanti isolani analfabeti, dimostratisi solidali nei confronti di chi in quegli anni veniva forzatamente condotto sull'isola.

Quell'esperienza umana, che il film ripercorre con precisa vocazione documentaria, contrassegnò tanto lo spirito di accoglienza di Ustica quanto la sensibilità e l'immaginazione politica Gramsci, autore di riflessioni straordinarie sul Mezzogiorno d'Italia e sulla Questione Meridionale.

Gramsci, pensatore della crisi e dell'egemonia, rappresenta un riferimento politico e culturale più che attuale, cui attingono ancora oggi disparate esperienze politiche in ogni parte del mondo. Non sarà allora inutile, in una fase storica in cui "il vecchio muore e il nuovo non può nascere", pensare con Gramsci al nostro presente e ispirarci alle sue riflessioni per costruire un futuro di riscatto, a partire dai nostri territori.

Al termine della proiezione seguirà un momento di allegra convivialità.