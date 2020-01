Siderno (RC), al via i corsi di sceneggiatura e regia alla scuola di Lele Nucera

Stanno per partire a Siderno i corsi di sceneggiatura e regia diretti da Mario Parruccini. La Scuola Cinematografica della Calabria pensa a un grande 2020. Subito quattro mesi di corsi, da febbraio a maggio, a cui si aggiungono anche i corsi di recitazione per bambini, adolescenti e adulti. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 31 gennaio.

Nel progetto formativo di Lele Nucera e Bernardo Migliaccio Spina, con la collaborazione del regista Mimmo Calopresti, c'è sguardo lungo, ambizione, fiducia in una terra che sta dando tanto al cinema Nazionale e Internazionale.

Tanti gli artisti che faranno tappa alla scuola Cinematografica della Calabria. In primavera sarà la volta di Marcello Fonte, Francesco Colella, Alessandro Grande, i primi a sposare l'idea di una scuola unica nel suo genere, che dà agli alunni dei corsi la possibilità di fare pratica sul set grazie a quelle produzioni che hanno individuato nelle figure di Lele Nucera e Bernardo dei partner affidabilissimi sul territorio calabrese.

Da febbraio, con la partenza di nuovi progetti, gli allievi iscritti dei corsi di recitazione saranno impegnati come protagonisti di cortometraggi, videoclip musicali, spot pubblicitari e spettacoli teatrali.

Per chi volesse iscriversi ai nuovi Corsi di sceneggiatura e regia il plus offerto dalla Scuola Cinematografica sta nella messa in scena dei propri lavori composti come esercizi teorici. Il corso percorre tutti i passaggi dalla realizzazione, dall'ideazione di una sceneggiatura fino alle riprese del cortometraggio.

Essendo delle esperienze uniche, legate al territorio della Locride, la scuola cinematografica della Calabria ha stipulato convenzioni con molte strutture ricettive del territorio in modo da permette agli alunni provenienti da fuori provincia o da altre regioni di trovare luoghi che offrano vitto e alloggio a prezzi davvero bassi.

Per info e prenotazioni : 3405879292