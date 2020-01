Reggio: prossimo appuntamento del corso di regia di “New Theatre Training” con l’attore Pier Maria Cecchini

Entra nel vivo il corso di "regia teatrale e cinematografica" ideato e promosso dall'associazione culturale arte e spettacolo "Calabria dietro le quinte" nell'ambito del progetto "New Theatre training" sostenuto dal bando "Funder35 ­- l'impresa culturale che cresce", con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria. Dopo il primo interessante appuntamento con l'attore Alessio di Clemente e l'attività di laboratorio dedicato alle fasi e alle figure coinvolte per la realizzazione e l'organizzazione di un set cinematografico, grazie al contributo didattico dell'attore reggino Massimo Barresi, le lezioni riprenderanno il 10 e 11 gennaio presso il cine – teatro Metropolitano DLF con due intense giornate dirette dall'attore e regista Piermaria Cecchini : conosciuto al grande pubblico per la sua presenza nei film commedia degli anni '90 - Abbronzatissimi e Abbronzatissimi 2 - Un Anno Dopo, tra le pellicole più recenti interpretate troviamo Aspromonte di Hedy Krissane e Fratelli di Sangue. Cecchini ha avuto modo di lavorare anche con grandi maestri dello spettacolo, tra cui Gigi Proietti, dal 2005 è insegnante di Arti Sceniche nella scuola Centro Musical di Franco Miseria, e dal 2015 ricopre un ruolo di grande prestigio nella scuola Studio Cinema, insieme a maestri del calibro di Pupi Avati e Giancarlo Giannini.

Il corso progettato da "Calabria dietro le quinte" mira a sviluppare lo studio e la pratica della regia attraverso il linguaggio teatrale e cinematografico e prevede la realizzazione di un cortometraggio utile ad attuare e sperimentare le buone pratiche acquisite all'interno del percorso didattico. Il corso proseguirà il 14 e 15 febbraio, con le lezioni del regista, drammaturgo e attore Augusto Zucchi, e il 21 – 22 marzo con le ultime lezioni del regista e attore teatrale Diego Ruiz.

Per partecipare al corso o ai singoli moduli di "regia teatrale e cinematografica" è possibile iscriversi, inviando una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o consultando la pagina facebook associazione calabria dietro le quinte o il sito www.festivalfaccedabronzi.it