Il Film Evento "Escher - Viaggio nell'infinito" di Robin Lutz al Cinema Aurora di Reggio Calabria

Il Film Evento Escher - Viaggio nell'infinito di Robin Lutz da Lunedì 16 a Mercoledì 18 Dicembre al Cinema Aurora di Reggio Calabria.

Considerato oggi un artista di fama mondiale, 44 anni dopo la sua morte l'artista olandese esce dall'ombra del suo lavoro e ci racconta la storia della sua vita.

Escher – Viaggio nell'infinito guarda all'eredità di Maurits Cornelis Escher e a come la sua opera ancora oggi sia fondamentale.

Il famoso artista grafico olandese, raccontato attraverso migliaia di lettere, lezioni, appunti di una vita. Un viaggio nei luoghi che sono stati per lui fonte di ispirazione, osservati attraverso gli occhi dell'artista.

L'eredità visiva di Maurits Cornelis Escher continua ad essere un'inesauribile punto di riferimento.

Escher – Viaggio nell'infinito di Robin Lutz è in programma all'Aurora di Reggio Calabria : lunedì 16 martedì 17 e mercoledì 18 dicembre alle 18.30 per tutti e 3 i giorni di programmazione.

è la storia del famoso artista grafico olandese M.C. Escher e si basa su più di 1000 lettere, diari e lezioni scritte originali. Sono sue le parole che ascoltiamo mentre ci parla della sua vita, delle sue paure, i dubbi, la politica, il lavoro. Il film è anche un viaggio verso i luoghi che lo ispirarono maggiormente. Mentre Escher parla, la camera registra in soggettiva quello che lui stesso vedrebbe, come se fossero i suoi occhi a inquadrare il mondo. Appaiono anche due dei suoi figli, George di 92 anni e Jan di 80, che si abbandonano ai ricordi sui loro genitori. Inoltre il musicista Graham Nash (Crosby, Stills, Nash e Young) racconta la riscoperta di Escher negli anni '70. Il film infatti guarda all'eredità di Escher e a come il suo lavoro ancora oggi ispiri fumetti, pubblicità, film, spingendo tuttora numerosi visitatori alle sue mostre in tutto il mondo.