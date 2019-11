Su RaiPlay il film ispirato a Lea Garofalo

RaiPlay omaggera' il coraggio di Lea Garofalo a dieci anni dalla scomparsa, con la pubblicazione del film "Lea" di Marco Tullio Giordana, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il film e' ispirato alla vera storia di Lea, donna e madre calabrese, divenuta un modello di riscatto e ribellione per aver denunciato il marito Carlo Cosco, esponente della 'ndrangheta, e i complici che poi nel 2009 la sequestrarono e la assassinarono. Il film del regista dei "Cento passi" racconta in maniera asciutta il calvario che ha dovuto subire Lea Garofalo, interpretata da Vanessa Scalera, finita sotto copertura e costretta a nascondersi in giro per l'Italia insieme alla figlia Denise per aver testimoniato contro suo fratello e suo marito, svelando agli investigatori i loro traffici criminali. Una scelta di coraggio fatta dalla donna per garantire una vita normale alla figlia, interpretata nel film da Linda Caridi. E sara' proprio Denise che, ereditata la forza della madre, denuncera' il padre, permettendo agli investigatori di individuare tutti i responsabili dell'omicidio di Lea.

Il film di Giordana ripercorre tutte le tappe della storia che lega l'Italia dalla Calabria a Milano, riporta i risultati dell'inchiesta giornalistica e le sentenze che hanno portato alla condanna all'ergastolo del marito Carlo Cosco che uccise brutalmente Lea Garofalo per aver osato ribellarsi alle regole della 'ndrangheta rompendo il muro di omerta'.