A Siderno la seconda edizione di "CineMAG"

"Leggere i film". E' l'obiettivo della seconda edizione della rassegna d'incontri culturali "CineMAG" a cura di Luciano Figliomeno e Alessandra Mallamo, che avrà luogo sei giovedì alle 18.45, a partire dal 21 novembre, nello spazio culturale "MAG. La ladra di libri" di Corso Garibaldi, 281 a Siderno.



Nel corso degli incontri, tutti a ingresso libero, i partecipanti potranno discutere e compiere le loro riflessioni, ispirandosi ad alcune tra le pellicole più famose della storia del cinema, accuratamente selezionate dai due appassionati ideatori.

Si comincia, come detto, giovedì 21 novembre con "Collateral"; giovedì 28, invece, sarà la volta di "La donna che visse due volte". Nel mese di dicembre, l'appuntamento è stato fissato per giovedì 12 con "Vogliamo vivere". Dopo le feste, si riprenderà il 9 gennaio con "Quarto potere", mentre il 23 si discuterà di "Cave of forgotten dreams". La rassegna si concluderà il 6 febbraio con "Viale del tramonto".