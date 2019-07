La Rai chiude le porte alla fiction su Riace: “Non andrà in onda”

Per la fiction su Riace, che era stata girata e ultimata ma non è mai andata in onda, e che avrebbe dovuto avere come protagonista Beppe Fiorello "non è prevista collocazione nel palinsesto". A mettere una pietra tombale sulla vicenda della fiction che raccontava l'accoglienza dei migranti da parte del paese della Calabria, è lo stesso amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, rispondendo alle domande dei cronisti durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti autunnali a Milano. Beppe Fiorello sarà invece protagonista di una nuova serie Tv su Rai 1 dal titolo "Gli orologi del diavolo" in cui interpreta un infiltrato in traffici criminali per conto delle forze dell'ordine.

Fiorello è protagonista e anche coproduttore della fiction 'Tutto il mondo è paese' su Lucano e il modello Riace, la cui messa in onda fu sospesa dalla Rai (Leggi qui) dopo le vicende giudiziarie che hanno interessato l'ex primo cittadino.