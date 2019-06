Reggio: il 27 giugno l'incontro "La luna e il cinema"

Con il secondo degli incontri dedicati al 50° anniversario della conquista della luna che si terrà giovedì 27 giugno, alle ore 16.45, presso la Villetta della Biblioteca "Pietro De Nava", Sala Giuffrè, l'Associazione Culturale Anassilaos conclude il ciclo di incontri promossi congiuntamente con la Biblioteca De Nava e patrocinati dal Comune di Reggio Calabria. Tema della conversazione di Luca Pellerone, studioso di storia, appassionato di cinema nonché Presidente Anassilaos Giovani, "La luna e il cinema", dedicata al ruolo avuto dalla luna nel mondo del cinema, a partire dalle prime produzioni di inizio '900 fino ai giorni nostri. Verranno così analizzati diversi film, partendo da " Le voyage dans la Lune", del 1902 (considerato dai più come il primo film di fantascienza della storia), quando l'arrivo sulla Luna era ancora considerato solo un sogno, per poi passare ad altre opere come " 2001: Odissea nello spazio" (1968) e " Capricorne One" (1978), realizzate nel decennio dello sbarco, fino ad arrivare ai film dell'ultimo decennio come " Moon" (2011) e " First man-il primo uomo" (2018). Particolare attenzione verrà rivolta al cinema di Hollywood (sempre punto di riferimento della cinematografia mondiale) e al genere fantascientifico, ma verrà lasciato anche spazio ad altre pellicole di diverso genere (commedia, comico, horror) e di diversa produzione (italiana, francese, inglese ecc.). Questo e altro ancora per scoprire come e quanto la Luna, con il suo fascino, abbia intensamente influenzato il mondo del cinema.

Creato Mercoledì, 26 Giugno 2019