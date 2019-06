"Cinema in sartoria": la rassegna della cooperativa "SoleInsieme"

"Cinema in sartoria"è la prima rassegna cinematografica promossa dalla cooperativa sociale Soleinsieme in collaborazione con il circolo del cinema "Cesare Zavattini". Un ciclo di proiezioni gratuite per promuovere il progetto della sartoria sociale e avviare un confronto sulle tematiche connesse: il riscatto e la dignità, il lavoro e il protagonismo femminile. La rassegna si aprirà martedi 4 giugno alle ore 21.00 con il film "Coco avant Chanel:l'amore prima del mito", della regia di Anne Fontaine: la storia della stilista francese Coco Chanel dalla povertà e i primi lavori come cabarettista fino alla nascita della sua casa di alta moda, immagine di eleganza e raffinatezza. Seguirà martedi 18 giugno alle ore 21.00 la seconda proiezione della pellicola "Le donne del sesto piano", gradevole e divertente commedia francese diretta da Philippe Le Guay, che affronta con sapiente leggerezza anche tematiche difficili come le violenze del regime e le differenze sociali. Ad ogni proiezione seguirà un breve dibattito/confronto. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto "Soleinsieme Sartoria Sociale", sostenuta da Fondazione con il Sud.

