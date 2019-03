Reggio: il Cis della Calabria presenta “The Blus Brothers” film musicale diretto da John Landis

Lunedì 1 aprile 2019, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale "P. De Nava" di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori, nel contesto del ciclo di musica, promuove la rivisitazione del film "The Blus Brothers". L'incontro coordinato da Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, si avvale del commento di Francesco Villari, musicologo, coautore di canzoni, sceneggiatore. "The Blus Brothers" è un film commedia musicale del 1980 e occupa un posto di rilievo nella storia del cinema, diretto da John Landis e interpretato da John Belushi e Dan Aykroyd. È una delle commedie musicali più riuscite, ricca di divertimento, musica e canzoni rock and roll, country, blus, jazz. Grazie al suo cast di musicisti e cantanti, il film può vantare di una colonna sonora straordinaria alla quale, oltre alle voci dei due attori protagonisti, si aggiungono quelle di James Brown, Aretha Franklin e Ray Charles.

