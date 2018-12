Il 7 e l’8 dicembre il Festival del cinema spagnolo a Reggio Calabria

Il Festival del cinema spagnolo, dopo aver celebrato a Roma la sua 11° edizione, chiude un'annata ricca di proiezioni in tutta Italia, e ritorna a Reggio Calabria il 7 e l'8 dicembre all'Università Università per Stranieri "Dante Alighieri" e al Cinema Metropolitano DLF, con "Mujeres Cineastas" una selezione di pellicole di qualità dedicata alle cineaste spagnole dell'ultima generazione.

A introdurre la rassegna saranno presenti i direttori artistici, Iris Martín Peralta e Federico Sartori, fondatori della manifestazione giunta al suo 11° anno di vita.

Si parte venerdì 7 dicembre (ore 16.30) con "La noche que mi madre mató a mi padre - La notte che mia madre ammazzò mio padre" scritto e diretto da Inés París, esilarante black comedy campione d'incassi in patria; Sabato 8 al cinema Metropolitano D.L.F., sarà il turno di "Todos queremos lo mejor para ella" dramma-commedia a sfondo psicologico della giovane e talentuosa catalana Mar Coll; l'acclamato e pluripremiato "El Olivo" di Iciar Bollain scritto da Paul Laverty (sceneggiatore di Ken Loach); e infine il magnetico noir ambientato nei Pirenei "La próxima piel" di Isa Campo e Isaki Lacuesta, con la grande attrice Emma Suarez ("Julieta" di Almodovar) come protagonista.

I titoli in programma riflettono al meglio sensibilità e tematiche diverse tra loro, ma c'è un preciso filo rosso che li unisce, la libertà espressiva al servizio della storia, spaziando dalla commedia al noir, passando per il dramma psicologico e la denuncia sociale.

Il Festival del cinema spagnolo, riceve il sostegno dell'Ambasciata di Spagna, AC/E e l'Instituto Cervantes di Napoli, e l'attiva collaborazione dell'Università per Stranieri Dante Alighieri, la Fondazione con il Sud, la Calabria Film Commission, il circolo culturale Zavattini e il CineLab Méliès.

Tutte le proiezioni, in alta definizione, sono sempre in versione originale sottotitolata in italiano.

Festival del cinema spagnolo

www.cinemaspagna.org

Biglietteria

Cinema Metropolitano DLF: Intero € 5 // Abbonamento 3 film € 10

Cinema Metropolitano DLF

Via Nino Bixio, 44

Telefono: 0965 21222

www.dlf.it