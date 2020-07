Nastri d’Argento, Brunori porta a casa il premio ‘Miglior colonna sonora’ per “Odio l’estate”

Dopo essersi aggiudicato la Targa Tenco nella categoria 'Miglior album in assoluto' con "Cip!" (leggi qui), Dario Brunori fa il bis e porta a casa il premio come 'Miglior colonna sonora' per il film "Odio l'estate" del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, con la regia di Massimo Venier.

Il Sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici ha assegnato il riconoscimento al cantautore calabrese, in ex-aequo con Pasquale Catalano, autore delle musiche per "La Dea Fortuna". Entrambi hanno superato la concorrenza di Dario Marianelli (Pinocchio), Mauro Pagani (Tutto il mio folle amore) e Nicola Piovani (Gli anni più belli).

"Ricevere il Nastro d'Argento proprio oggi fa strano. Aggiungere altro suonerebbe retorico", ha commentato Brunori. "Ringrazio la produzione di 'Odio l'estate', Aldo, Giovanni e Giacomo e in particolare Massimo Venier che è riuscito a tirar fuori una commedia delicata e divertente nonostante le mie musiche notoriamente deprimenti. Ci tengo a condividere questo nuovo importante traguardo con i miei collaboratori di sempre, artisti ma soprattutto amici preziosi. Stasera premiazione in diretta su Rai Movie dalle 21.10".