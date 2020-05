Il 17 maggio su Facebook dibattito su cinema e spettacolo

Domenica 17 Maggio alle ore 19 nella pagina facebook "ReteSociale" prosegue il ciclo di dirette "IN RETE". La stessa Associazione informa e invita tutti gli interessare a partecipare e a interagire a partire da domenica stessa dove il tema, in particolare, di discussione sarà in questo caso il CINEMA E LO SPETTACOLO. L'Associazione socio-culturale reggina ha voluto iniziare questo ciclo di dirette fb per continuare ad operare sul territorio e ad offrire un servizio utile alla cittadinanza reggina, rispettando però le disposizioni che il governo e le istituzioni hanno predisposto per l'attuale emergenza. L'associazione inoltre ringrazia tutto il numeroso pubblico di domenica che ha reso possibile la buona riuscita della diretta, inoltre un grazie speciale agli ospiti e a tutte le componenti organizzative dai ragazzi della regia a quelli della grafica e si scusa per i piccoli disagi causati da fattori esogeni, quale è la connessione. La diretta di domenica alle 19 sarà perciò una piacevole discussione sul Cinema con la presenza di importanti ospiti come il noto regista e attore Mimmo Calopresti, l'attore Saverio Malara, l'attore e showman Gigi Miseferi e lo scrittore e musicista Nanni Barbaro; a moderare il tutto Il presidente dell'associazione Retesociale Bruno Monorchio. L'evento è gratuito e in questi giorni le info per collegarsi e seguirlo, oltre che attraverso questo canale, si possono trovare sulla pagina stessa dell'associazione.

Dettagli Creato Venerdì, 15 Maggio 2020 13:18