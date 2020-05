Ecco la serie web "Il Condominio"

La preoccupante emergenza sanitaria causata dal Covid-19, ahinoi, ha generato un tempestivo e doloroso blocco della vita sociale ed economica. Tutto fermo, tutto sospeso... Ma lei, l'Arte con tutto il suo fascino, incanto e bellezza non si è arrestata in quanto essa è immortale!!! Arte e creatività le sovrane, assolute ed indiscusse, di questa noiosa quarantena hanno allietato le nostre lunghe angosciose giornate. Tante, in questo periodo, sono state le iniziative artistiche promosse fra di esse citiamo la Serie Web "Il condominio". Prodotta dalla "Redfin Production" di Emanuel Reda in collaborazione con "For Lady Cinema" di Ermanno Reda, diretta dal Prof. Gianfranco Confessore e scritta dalla Dott.ssa Lia Calabria "Il Condominio" è una goliardica Serie Web che sarà trasmessa, in anteprima, su "Tele Europa Network" (Ten) a partire da giorno 12 Maggio alle ore 12.00 (in replica alle ore 21). Serie Web, afferma il Patron Ermanno Reda, nata: ‹così per gioco dall'idea venuta fuori durante varie conversazioni telefoniche scambiate con i cari amici Gianfranco Confessore e Lia Calabria... Si parlava di quanto fossero importanti l'uso dei telefoni e delle videochiamate. Esse ci hanno permesso, ed ancora ci permetto, di non patire la mancanza delle persone a noi lontane ed, ancora, in questo periodo preoccupante ci hanno permesso di godere degli affetti lontani. Da ciò l'idea di creare, attraverso le proprie videocamere una serie web. Dopo essermi confrontato con l'esperto del settore il Prof. Confessore, il quale ha curato l'"artigianale" (a causa del distanziamento sociale) lavoro di Regia, inseguito la Dott.ssa Calabria ha proceduto a scrivere una simpatica sceneggiatura nella quale sono coinvolti tanti miei carissimi amici non solo cosentini ma anche Panamensi›. Un bella, sinergia, insomma, che ha permesso di creare un prodotto dai "sentimenti autentici". Si tratta di un prodotto "genuino" afferma il Prof. Gianfranco Confessore: ‹Esso è stato girato registrato nelle proprie abitazioni usando la camera dei propri telefonini... Ho cercato di migliorare, nei migliori dei modi, la qualità dei vari video per ottenere un discreto montaggio. Lo scopo, ultimo, di tale lavoro è quello di elargire sorrisi dopo tanta preoccupazione!!!›. Le brutte notizie susseguite, in queste giorni, lasceranno spazio alla goliardica creatività... Afferma la sceneggiatrice della serie Lia Calabria: ‹si tratta di una serie di episodi tutti ambientati in un immaginario condominio invasato da un fantasma. Fantasma che sconvolgerà, la già "turbata", quotidianità dei condomini alle prese con la pandemia›. Nella sceneggiatura, continua Lia, ‹oltre ad esorcizzare il coronavirus ho voluto evidenziare la quotidianità dell'essere umano in tutta la sua complessità... I propri stati d'animo: ansia, paura e l'autoironia qualità che in ciascuno di noi non deve mai mancare›. Un tripudio d'Artisti, musicisti, narcisi, sportivi ed un fantasma da rimandare al 400' si imbatteranno in vari scenari!!! Fra Cosenza e Panama una varietà di "pazzi" episodi ci divertiranno...

Fra gli attori ed artisti che hanno, amichevolmente, aderito al progetto citiamo: Antonello Lombardo, Marco Tiesi, Fernanda Perrone, Agnes Csipai, Ada Grappone, Elisa Reda, Luigia Granata, Donato Buccieri, Rosanna Labonia, Enza Chirumbolo, Luca Bruno, Monica Campanella, Michele Di Giovanni, Vincenza Salvino, Luca Aiello, Francesca Gaudio, Brunilda Lato, Pupetta Grappone, Maria Loredana Ambrosio, Francesca Pecora, Margherita Di Giovanni, Frann Soffra. Le musiche sono state curate dal Dott. Attilio Russo. Nel cast emergono i nomi di noti Artisti cosentini i quali, uniti da un unica volontà e magnifica coesione artistica, attestano quanto sia determinante anche in situazioni tragiche come (questa attuale del Covid-19) il ruolo dell'Arte. E' proprio il caso di dire: la creatività ha vinto e l'Arte salverà il mondo!!! La carne da mettere al fuoco è tanta... Ora non resta che preparare la "brace" e "gustare" il tutto su "Tele Europa Network" (Ten) il giorno 12 Maggio alle ore 12.00 (in replica alle ore 21)...