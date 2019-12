Pubblicati i bandi per il sistema del cinema e dell’audiovisivo in Calabria

Festival, Rassegne, Premi, sostegno Ad Associazioni Culturali e Cinecircoli, aiuti per la programmazione d'essai e l'alfabetizzazione audiovisiva, percorsi di Formazione per Artisti, Produttori e Maestranze. Pubblicati oggi, 27 dicembre 2019, in pre-informazione gli avvisi che, grazie alla Legge Regionale 21/2019 "INTERVENTI REGIONALI PER IL SISTEMA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO IN CALABRIA" prevedono contributi per:

• la realizzazione di Festival Cinematografici, Rassegne Cinematografiche e Premi cinematografici nel territorio della Regione Calabria;

• il sostegno alle attività di associazioni culturali e cinecircoli nel territorio della Regione Calabria;

• il sostegno alla programmazione di film d'essai nel territorio della Regione Calabria;

• il sostegno ai progetti di messa in rete degli esercizi cinematografici nel territorio della Regione Calabria;

A breve sarà pubblicato l'Avviso Pubblico che prevede contributi, in favore di Enti di Formazione riconosciuti in ambito regionale, per:

• corsi di formazione per direttore di produzione, scenografo, sceneggiatore, regista, attore, costumista, tecnico di ripresa e montaggio, tecnico delle luci, tecnico del casting, macchinista, tecnico del suono.

GLI AVVISI PUBBLICI:

http://trasparenza.calabriafilmcommission.it/avviso-pubblico-cinecircoli-e-associazioni-art-10-comma-1-lett-b-lr-19-2019/

http://trasparenza.calabriafilmcommission.it/avviso-pubblico-festival-art10-comma-1-lr-21-2019/